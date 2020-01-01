Режиссер Кристофер Нолан запрещал актерам пользоваться стульями и телефонами

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Кристофер Нолан /Getty Images

Популярная актриса Энн Хэтэуэй, ранее снимавшаяся у Кристофера Нолана, в беседе с Хью Джекманом рассказала о работе с режиссером. Ее слова передает издание Variety.

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Хэтэуэй в ходе разговора вспомнила о том, что Нолан устанавливает определенные запреты на съемочных площадках. Например, по ее словам, он запрещает пользоваться смартфонами, а также ограничивает отдых актеров на стульях.

"Он запрещает стулья на площадке, и его объяснение таково: если у людей будут стулья, они будут сидеть и не работать. Кристофер создает невероятные в плане размаха, трудолюбия, технического мастерства и эмоций фильмы", - заявила актриса, отметив, что ей понравилось сотрудничество с постановщиком.

В Сети разразились споры по поводу такого отношения Нолана к участникам съемочного процесса. Некоторые даже собрались обращаться к профсоюзам. Однако другие люди, работавшие с ним, объяснили, что слова Энн не совсем корректны.

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"На площадках Кристофера Нолана запрещены только сотовые телефоны (не всегда успешно) и курение (очень успешно). Крис предпочитает не использовать свое режиссерское кресло, но никогда не запрещал этого делать другим. Съемочная группа и актерский состав могут сидеть всегда и где угодно, когда им потребуется", - призналась представительница режиссера Келли Буш Новак.

Напомним, что уже 13-го августа в прокат выйдет новый фильм Кристофера Нолана Довод.

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