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"Приводит в бешенство": Квентина Тарантино раскритиковали и обвинили в расизме

О режиссере высказался сценарист Джон Ридли
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Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
/Getty Images

Голливудский сценарист Джон Ридли, работавший над оскароносной драмой 12 лет рабства, высказался в сторону режиссера Квентина Тарантино, назвав его расистом. Об этом он заявил в интервью PA Media.

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По словам Ридли, таковым он считает постановщика из-за того, что герои в его картинах слишком часто употребляют слово "негр". Он также считает, что Тарантино наслаждается использованием этого слова.

"Это болезненно и приводит в бешенство. Однако я бы не стал говорить, что он больше не может использовать этого слова", - признался Джон Ридли, подчеркнув, что не видит необходимости в тотальной цензуре.

Как подсчитали журналисты, данное слово звучит 110 раз в Джанго Освобожденном, 47 раз в Омерзительной восьмерке, 38 раз в Джеки Браун, а в культовом Криминальном Чтиве герои говорят фразу "склад мертвых нигеров".

Ранее сообщалось о том, что Спайк Ли заступился за Вуди Аллена, но вскоре забрал слова назад

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