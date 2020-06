Режиссер Спайк Ли заступился за Вуди Аллена, но вскоре забрал слова назад

Голливудский режиссер Спайк Ли высказался на тему обвинений его коллеги Вуди Аллена в педофилии во время записи шоу Утром. Напомним, что активисты и представители движения MeToo требует отменить все заслуги Аллена и перестать выпускать его фильмы.

По словам Ли, Вуди Аллен - отличный режиссер, которого нельзя просто взять и отменить. "Мне кажется, в конечном счете, оглядываясь назад, мы поймем, что только если человека попросту не убить, то нельзя просто стереть кого-то, словно его не существовало", - дополнил он.

Однако вскоре Спайк Ли принес извинения за свои слова, отметив, что он не поддерживает насилие любого рода.

"Я очень извиняюсь. Мои слова были НЕПРАВИЛЬНЫМИ. Я не терплю сексуальных домогательств, нападений или насилия. Подобное отношение по-настоящему вредит и не может быть минимизировано", - написал в Twitter постановщик.

I Deeply Apologize. My Words Were WRONG. I Do Not And Will Not Tolerate Sexual Harassment, Assault Or Violence. Such Treatment Causes Real Damage That Can't Be Minimized.-Truly, Spike Lee.