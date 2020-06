"Разочарован в себе": Звезду Флэша выгнали из сериала из-за гомофобных шуток

Седьмой сезон популярного супергеройского сериала Флэш от CW обойдется без актера Хартли Сойера, сыгравшего Ральфа Дибни. Все дело в том, что создатели шоу приняли решение расторгнуть с ним контракт из-за некоторых его старых высказываний в Twitter.

Отмечается, что Сойер в 2014-ом году публиковал гомофобные, расистские и мизогинистские шутки: "Засыпаю на диване словно педофил/мой брат", "Тема для разговора: все женщины должны быть на секс-фермах". Twitter актера удален, однако пользователи успели сделать скриншоты его записей.

a collection of @HartleySawyer's misogynistic, racist, fatphobic, etc. tweets (sorry if there's duplicates) pic.twitter.com/Kv0afDbiP1