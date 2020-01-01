В Сети раскритиковали выбор Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы

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Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану /Getty Images

Американскую актрису Кристер Стюарт совсем не давно утвердили на роль принцессы Дианы в грядущем фильме Пабло Ларрина Спенсер. Он расскажет о нескольких моментах ее жизни и о расставании с принцем Чарльзом. Однако выбор киноделов не понравился пользователям в Сети.

По мнению людей, актриса не похожа на принцессу Диану, а также их огорчило то, что на эту роль не взяли британку.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы Эмма Уотсон сыграла Диану, она обладает такой же естественной красотой и аурой элегантности. Не могу представить, чтобы Кристен Стюарт изобразила убедительный британский акцент. Это может обернуться катастрофой", - написала в Twitter девушка с ником Rache.

"Нет, Кристен Стюарт не должна играть принцессу Диану, потому что она не похожа на нее, она посредственная актриса. А еще она вела себя грубо по отношению к FKA twigs", - высказался пользователь EvilPatrick.

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"Я на самом деле очень расстроена и поражена тем, что Кристен Стюарт будет играть принцессу Диану", - написала michaelaaaa.

Производство ленты начнется уже в 2021-ом году. Последним вышедшим фильмом с Кристен Стюарт стал хоррор Под Водой.

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