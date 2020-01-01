Эмбер Херд уличили в групповом романе с Делевинь и Маском за спиной у Деппа

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Эмбер Херд и Илон Маск /Getty Images

На судебном процессе Джонни Деппа против его экс-супруги Эмбер Херд по делу о клевете всплыла информация о том, что актриса имела групповые любовные отношения с моделью Карой Делевинь и Илоном Маском, будучи еще замужней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам мужчины по имени Джош Дрю, проживавшего в другой квартире Деппа по соседству с его пентхаусом, Херд провела ночь с Делевинь и Маском в 2016-ом году. Дрю был женат на подруге Эмбер Рокель Пеннингтон, которая, как он заявил, и рассказал ему о групповом романе актрисы за спиной у своего супруга.

Стоит отметить, что Эмбер Херд публично встречалась с Илоном Маском, однако, по словам предпринимателя, их отношения начались только после развода с Джонни Деппом.

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Кроме этого, издание Paige Six сообщило, что Илон Маск прокомментировал обвинения в групповой любовной связи. "Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был даже рядом с Эмбер во время их брака", - заявил он, посоветовав Деппу и Херд забыть о разногласиях и жить дальше.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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