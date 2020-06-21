Голливудского актера Энсела Элгорта обвинили в изнасиловании 17-летней

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Энсел Элгорт /Getty Images

Популярный голливудский актер Энсел Элгорт попал в число звезд, которых обвиняют в сексуальном насилии. На сей раз об этом высказалась девушка по имени Гэбби в Twitter.

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По ее словам, все произошло после того, как актер познакомился с ней в вышеупомянутом блоге для встречи в реальности. Тогда ей было 17 лет, а ему - 20.

"Когда все случилось, вместо того чтобы спросить меня, хочу ли я продолжать заниматься сексом, понимая, что это был мой первый раз и я плакала от боли и не хотела этого делать, единственное, что он сказал: "Нам просто надо тебя обкатать". Он заставил меня думать, что это и есть секс", - написала она, прикрепив фото с актером и, предположительно собой (на фото она закрывала лицо руками).

Стоит отметить, что все публикации с обвинениями девушка по имени Гэбби Удалила.

Комментарий от самого Энсела Элгорта не заставил себя долго ждать.

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"Я бы никогда ни на кого не напал. На самом деле в 2014 году в Нью-Йорке, когда мне было 20 лет, у нас с Гэбби были короткие законные отношения, основанные на взаимном согласии. К сожалению, я плохо повел себя при расставании. Я перестал отвечать на ее сообщения, что очень жестоко и глупо с моей стороны. Я понимаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от ответственности за мое непростительное поведение, когда я исчез", - написал актер в Instagram, подчеркнув, что ему за свое поведение.

Напомним, последним вышедшим фильмом с Энселом Элгортом стал Щегол 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Вуди Аллен раскритиковал актеров, поверивших в его педофилию