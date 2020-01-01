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Унесенные Ветром стали лидером продаж Amazon после запрета на HBO

Люди начали скупать физические носители с лентой
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Унесенные ветром
Унесенные ветром
/Flickr

После того, как руководство HBO Max удалило из стрим-сервиса культовую картину Унесенные Ветром, в интернет-магазине Amazon резко подскочили продажи физических носителей с ним. Об этом сообщает издание Variety.

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Унесенные Ветром стали лидером продаж в разделе фильмы и телепроекты. Спросом данный момент пользуются DVD и Blu-ray-издания с лентой, а также юбилейная версия, которая была выпущена к 70-летию выхода. Почти все позиции уже распроданы, а одну копию даже приобрели за 344 доллара.

Ранее сообщалось о том, что новый боевик от Netflix назвали одним из худших в истории

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Унесенные ветром расизм киношедевр HBO HBO Max Amazon лидер продаж Все теги
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