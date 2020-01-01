HBO Max удалили легендарный фильм Унесенные Ветром из-за расизма

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Унесенные ветром /Flickr

Легендарная картина 1939-го года Унесенные Ветром, получившая восемь премий Оскар, была удалена из каталога стримингового сервиса HBO Max. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Известно, что причиной этого стали антирасисткие протесты в США. Фильм обвиняют в романтизации рабства. В будущем его могут вернуть на платформу с пометкой о наличии противоречивых тем.

"Унесенные ветром является продуктом своего времени и отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Расистский контекст был неправильным тогда, неправильным он является и сейчас", - сказано в заявлении руководства HBO Max.

Ранее сообщалось о том, что был назван самый популярный фильм на Netflix