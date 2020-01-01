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"Была легкая форма": Актриса Марион Котийяр переболела коронавирусом

Вместе со своим мужем
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Марион Котийяр и Гийомом Кане
Марион Котийяр и Гийомом Кане
/Getty Images

Знаменитая французская актриса Марион Котийяр вместе с мужем-режиссером Гийомом Кане совсем недавно переболела коронавирусом. Об этом сообщил сам Кане в интервью изданию Paris Match.

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"Нам с Марион повезло, поскольку у нас была легкая форма этого вируса, если можно так выразиться. Мы так и не понимаем, можем ли заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого бояться. Однако в любом случае, мы рады, что все позади", - признался супруг актрисы.

Примечательно, что Котийяр в 2011-ом году снялась в фильме Заражение, который зрители назвали отчасти пророческим. В нем также показан новый вирус, которым массово заражаются люди, карантин, изоляция и высока смертность.

Ранее сообщалось о том, что звезда Водителя для Веры Алена Бабенко заразилась COVID-19

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