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"Слабость, температура": Звезда Водителя для Веры Алена Бабенко заразилась COVID-19

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Алена Бабенко
Алена Бабенко
/instagram.com/alena_babenko_official/

Популярная российская актриса Алена Бабенко, известная по главной роли в фильме Водитель для Веры, заразилась коронавирусом Covid-19. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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По словам звезды, она отказалась от участия в шоу Танцы со Звездами из-за ухудшенного самочувствия, а после ощутила недомогание и самоизолировалась, чтобы не подвергать опасности других людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания... Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»... ⠀ Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят🤗 Но...сейчас этот касается всех... ⠀ Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету😌 К сожалению это оказался тот самый 👑🦠 ⠀ Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...😢 Я благодарна моему изумительному партнёру Максиму Петрову @maxim__petrov, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву @rodion_baryshev, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!!!! ⠀ Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда 💃🏻 ⠀ А фотка, это мое воспоминание о путешествии на о. Патмос, где есть пещера Апокалипсиса, где апостол Иоанн Богослов получил от Бога «Откровение» #аленабабенко

Публикация от Алена Бабенко (@alena_babenko_official)

"К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ и... я выбрала стационар под присмотром врачей", - рассказала Бабенко, выразив надежду, что уже скоро попадет домой.

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