"Слабость, температура": Звезда Водителя для Веры Алена Бабенко заразилась COVID-19

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Алена Бабенко /instagram.com/alena_babenko_official/

Популярная российская актриса Алена Бабенко, известная по главной роли в фильме Водитель для Веры, заразилась коронавирусом Covid-19. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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По словам звезды, она отказалась от участия в шоу Танцы со Звездами из-за ухудшенного самочувствия, а после ощутила недомогание и самоизолировалась, чтобы не подвергать опасности других людей.

"К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ и... я выбрала стационар под присмотром врачей", - рассказала Бабенко, выразив надежду, что уже скоро попадет домой.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19