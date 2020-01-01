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"Сама себе врач": Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19

Сообщается, что актрису могут оштрафовать
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Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
/instagram.com/vasileva_vtg

Известная актриса Татьяна Васильева, которая совсем недавно заявила, что заразилась коронавирусом, сбежала из больницы после того, как сделала тест на болезнь. Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

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По имеющейся информации, актриса покинула больницу, так и не дождавшись результатов второго теста на Covid-19. Свой поступок она прокомментировала тем, что испугалась заражения в стенах клиники. Теперь ей грозит штраф.

"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что", - призналась Васильева.

Стоит отметить, что уже 6-го мая актриса рассказала, что первый тест на коронавирус оказался отрицательным, однако до этого у нее была обнаружена двусторонняя пневмония.

Ранее сообщалось о том, что экс-солист группы Челси Роман Архипов заразился коронавирусом

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Татьяна Васильева коронавирус сбежала из больницы covid 19 пандемия карантин Все теги
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