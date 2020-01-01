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Экс-солист группы Челси Роман Архипов заразился коронавирусом

Об этом певец рассказал в интервью
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Роман Архипов
Роман Архипов
/instagram.com/romanarkhipov/

Популярный российский певец и бывший участник коллектива Челси Роман Архипов заразился коронавирусом Covid-19. Об этом он рассказал в интервью изданию Peopletalk.

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По словам артиста, он сдал тест вместе с членами своей семьи, а результаты прислали в СМС-сообщении. Как оказалось, у него подтвердилось наличие коронавируса, однако из симптомов, как он заявил, был только легкий кашель.

"Я довольно строго придерживался карантина, общался только с людьми, которые прошли тест, и тех можно было пересчитать на пальцах одной руки. Немного кашлял, ни температуры, никаких других симптомов не было, думал просто простудился, ни насморка - ничего. Потом всей семьей сдавали тесты: кровь и мазок. Кровь ничего не показала, а мазок оказался положительным", - рассказал Архипов, добавив, что не знает, где мог подхватить болезнь.

Ранее сообщалось о том, что актер Петр Красилов также заразился коронавирусом

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