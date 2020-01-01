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Звезда Не родись красивой Петр Красилов заразился коронавирусом - СМИ

Актер лечится дома
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Петр Красилов
Петр Красилов
/facebook.com/PetrKrasilovArt/

У российского актера театра и кино Петра Красилова, известного по сериалам Не родись красивой и Бедная Настя, обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом сообщает Telegram-канад MASH.

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По информации от источников, во вторник, 5-го мая, Красилов обратился в скорую из-за ухудшенного самочувствия. Его госпитализировали, провели компьютерную томографию, а также ряд других диагностик, после которых у актера был обнаружен коронавирус.

Медработники оценили состояние Красилова как удовлетворительное, поэтому в данный момент он проходит лечение дома.

Ранее сообщалось о том, что рок-музыкант Дэйв Гринфилд умер от коронавируса

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