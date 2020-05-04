Британский рок-музыкант Дэйв Гринфилд умер от коронавируса

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Дэйв Гринфилд /Wikipedia

Популярный британский музыкант и клавишник грппы The Stranglers Дэйв Гринфилд в воскресенье, 3 мая, ушел из жизни. Причиной стали осложнения после заражения коронавирусом Covid-19. Ему был 71 год.

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Об этом сообщается в официальных аккаунт коллектива в социальных сетях. Известно, что в течение двух недель Гринфилд находился в больнице из-за болезни сердца. Там же он сдал тест на Covid-19, который оказался положительным.

"Дэйв был частью группы с тех пор, как присоединился в конце 1975 года, и его мастерство игры на клавишных было известно во всем мире. Дэйв был приятным, дружелюбным и обаятельным человеком", - сказано в официальном сообщении.

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