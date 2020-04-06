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35-летний рэпер Fred the Godson умер от коронавируса

Организм артиста не перенес осложнений
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Fred the Godson
Fred the Godson
/instagram.com/fredthegodsonmusic

Популярный американский рэп-исполнитель Fred the Godson ушел из жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает издание Billboard.

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Рэпер рассказал о заражении коронавирусом две недели назад. Тогда он опубликовал снимок в Instagram, на которое запечатлел себя с кислородной маской на лице. Из-за проблем со здоровьем его супруга беспокоилась, что он не сможет пережить болезнь.

На момент смерти рэперу Fred the Godson было 35 лет. Несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако родственники приняли решение отключить прибор. Детали не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что актер и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса COVID-19

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