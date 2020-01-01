Звездный актер и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса COVID-19

Ему было 79 лет

Поделись







Тим Брук-Тейлор /Getty Images

Популярный британский комик и актер Тим Брук-Тейлор ушел из жизни в воскресенье, 12 апреля. Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова его агента, причиной смерти стали осложнения, которые вызвал коронавируcом COVID-19.

Читай также: От коронавируса умер известный актер Аллен Гарфилд

Бруку-Тейлору было 79 лет, и он был одним из участников комедийно-музыкального трио The Goodies, которое было популярно в 70-80-ых годах среди британцев. Они снимали ситкомы и скетчи.

The Goodies /Getty Images

"Он был нежным, добрым, забавным, мудрым, теплым, но проницательно остроумным человеком", - такими словами вспомнил об умершем телеведущий и комик Стивен Фрай.

Ранее сообщалось о том, что музыкант Джон Прайн умер от коронавируса COVID-19