Звездный актер и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса COVID-19
Ему было 79 лет
Тим Брук-Тейлор/Getty Images
Популярный британский комик и актер Тим Брук-Тейлор ушел из жизни в воскресенье, 12 апреля. Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова его агента, причиной смерти стали осложнения, которые вызвал коронавируcом COVID-19.
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Бруку-Тейлору было 79 лет, и он был одним из участников комедийно-музыкального трио The Goodies, которое было популярно в 70-80-ых годах среди британцев. Они снимали ситкомы и скетчи.
The Goodies/Getty Images
"Он был нежным, добрым, забавным, мудрым, теплым, но проницательно остроумным человеком", - такими словами вспомнил об умершем телеведущий и комик Стивен Фрай.
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