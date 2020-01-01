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Легенда джаза Ли Куниц умер от коронавируса COVID-19

Он был одним из основателей кул-джаза
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Умер Ли Куниц
Умер Ли Куниц
/Flickr

Звездный джазовый музыкант и один из основателей стиля кул-джаз Ли Куниц ушел из жизни из-за коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание NPR.

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Известно, что Куницу было 92 года, а скончался он в больнице Ленокс-Хилл, расположенной в Нью-Йорке. Его сын, Джон Кониц, заявил, что причиной смерти стали осложнения, которые появились у музыканта из-за заражения коронавирусом Covid-19.

За свою 70-летнюю карьеру Ли Куниц записал более 150 музыкальных альбомов, основал стиль кул-джаз со своими коллегами, а также в последние годы экспериментировал с фри-джазом и авангардным звучанием.

Ранее сообщалось о том, что актер и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса COVID-19

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