"Это не спасает": Татьяна Васильева рассказала, как заразилась коронавирусом

Поделись







Татьяна Васильева подхватила коронавирус /instagram.com/vasileva_vtg

Популярная актриса Татьяна Васильева совсем недавно заявила, что заразилась коронавирусом Covid-19. Теперь в комментарии российскому изданию Собеседник она рассказала, как подцепила болезнь, а также о том, что отказалась лечиться в больнице из-за плохих условий и теперь не уверена, что ей хватит денег на жизнь и медикаменты.

Читай также: Оля Полякова призналась, что переболела коронавирусом

По словам актрисы, она соблюдала все меры предосторожности, полтора месяца находилась на самоизоляции, выходя только в магазин или аптеку. "В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором. А как же! И как выяснилось, это не спасает", - призналась Васильева.

Она также поделилась мнением, что грядут новые волны коронавируса, а постоянное нахождение дома, по ее словам, лишь усугубляет ситуацию. "Ты лишаешься естественного иммунитета, выходишь на улицу как будто бы только из больницы…. Это противоестественно для человека", - подытожила она.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс поделился кровью для борьбы с коронавирусом