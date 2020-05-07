"Ломота в мышцах": Ведущая Орла и Решки заразилась коронавирусом
Популярная телеведущая и блогерша Мария Ивакова, известная по сезону шоу Орел и Решка: Шопинг, заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом она рассказала подписчикам на своей страничке в Instagram.
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"Все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния", - призналась Ивакова.
Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю. У моего партнёра по танцам @e_papunaishvili все тесты отрицательные, как и у моего бойфренда @efremovefremov. Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звёздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий 🧘🏼♀️🌈😷 #коронавирус #covid19 #прорвёмся
Она также добавила, что доктор прописал ей прием противовирусных препаратов. Кроме этого, она пьет много воды спит и остается при позитивном мышлении.
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