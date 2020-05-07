"Ломота в мышцах": Ведущая Орла и Решки заразилась коронавирусом

Об этом Мария Ивакова сообщила в своем Instagram

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Мария Ивакова /instagram.com/maria_ivakova

Популярная телеведущая и блогерша Мария Ивакова, известная по сезону шоу Орел и Решка: Шопинг, заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом она рассказала подписчикам на своей страничке в Instagram.

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"Все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния", - призналась Ивакова.

Она также добавила, что доктор прописал ей прием противовирусных препаратов. Кроме этого, она пьет много воды спит и остается при позитивном мышлении.

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