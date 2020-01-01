Теперь официально: Раскрыт настоящий диагноз Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк /instagram.com/a_zavorotnyuk

О вероятном диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк неоднократно говорилось в СМИ, однако официально обнародовали его только на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина и сотрудников Института молекулярной биологии

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Как заявили ученые, диагноз актрисы - глиобластома, самая распространенная опухоль мозга. "Мы испытываемым вирусы на добровольцах, у которых четвертая стадия, и им нечего терять. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни", - рассказал директор Института Александр Макаров.

Кроме этого, Макаров признался, что родственники Заворотнюк уже отправили в институт клетки ее опухоли, которые были изучены. Он заявил, что ситуация актрисы не настолько тревожная, чтобы прибегать к новым методам борьбы с недугом.

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