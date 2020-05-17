Певица Pink рассказала о последствиях коронавируса у трехлетнего сына

По ее словам, у мальчика началась аллергия на продукты

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Пинк /Getty Images

Популярная американская певица Pink выпустила видеообращение в Instagram. В нем она рассказала о неожиданных последствиях коронавируса Covid-19 у ее трехлетнего сына.

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По словам звезды, после того, как ее ребенок перенес болезнь, у него появилась аллергия на яйца, пшеницу и молочные продукты.

"Оказалось, что у моего Джамо пищевая аллергия. Мы смогли это обнаружить благодаря анализу крови, который пришлось делать недавно из-за COVID", - призналась Пинк.

Кроме этого, в видео певица рассказала о том, как перенесла коронавирус она сама с приступами астмы, как у них появлялись новые симптомы, а также подчеркнула, что ее сын при болезни чувствовал себя очень плохо.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19