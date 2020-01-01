Звезда сериала Баскетс устроил стрельбу и совершил самоубийство

Поделись







Хэйген Миллс /facebook.com/hagen.mills

Американский актер и звезда сериала Баскетс Хэйген Миллс устроил стрельбу по своей бывшей возлюбленной, после чего совершил суицид. Об этом сообщает издание Deadline.

Читай также: 30-летнего актера из Сумерек и его девушку нашли мертвыми

Известно, что 29-летний актер находился в одном доме со своей 4-летней дочерью и мамой своей экс-девушки, 34-летней Эрики Пирс. Когда та вернулась домой, то Миллс открыл по ней стрельбу из пистолета, ранив в руку и в грудь.

Хэйген Миллс и Эрика Пирс /facebook.com/eprice11

Девушка сумела дозвониться в полицию. После этого Хэйген Миллс застрелился, скончавшись на месте происшествия. Эрика Пирс была госпитализирована. В данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Читай также: Умер легендарный французский актер Мишель Пикколи

Ситуацию прокомментировала продюсер Шэрил Старулакис, работавшая вместе с Миллсом: "Мы все были шокированы, узнав о событии, в котором участвовал Хэйген. Он был частью нашей команды. Хотим выразить соболезнования его семье, дочери и всем, кто пострадал при этом трагическом инциденте".

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни актер Фред Уиллард