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30-летнего актера из Сумерек и его девушку нашли мертвыми

Пару обнаружили мертвыми еще 13 мая
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Грегори Тайри Бойс
Грегори Тайри Бойс
/Flickr

Американский актер Грегори Тайри Бойс, известный по роли в фильме Сумерки, скончался вместе со своей девушкой. Об этом сообщает издание Variety.

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Известно, что полиция обнаружила тела пары в их квартире в Лас-Вегасе в среду, 13 мая. Однако информация о смерти актера попала в СМИ только недавно. Бойсу было 30 лет, а его возлюбленной - 27. У него осталась 10-летняя дочь. Причины смерти не раскрываются.

Грегори Бойс получил всемирную известно, сыграв одноклассника Беллы в первой части Сумерек. Его герой едва не сбил девушку на своем авто, однако помешал этому именно Эдвард, остановивший машину рукой.

Ранее сообщалось о том, что умер актер из Друзей и Американского пирога Фред Уиллард

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