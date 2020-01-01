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Умер легендарный французский актер Мишель Пикколи

На 95-ом году жизни
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Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
/Getty Images

Во Франции 12-го мая ушел из жизни знаменитый актер Мишель Пикколи, снимавшийся в картинах Луиса Бунюэля, Жана-Люка Годара, Альфреда Хичкока и Жана Ренуара. Об этом сообщает издание Deadline.

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Пикколи провел последние часы своей жизни в окружении родных людей. Причиной смерти стал инсульт. Актеру было 94 года.

Мишель Пикколи наиболее известен участием в фильмах Презрение, Мелочи жизни, Диллинджер Мертв и Дурная кровь. В 1980-ом он получил награду в Каннах за роль в ленте Прыжок в пустоту, а в 82-ом - Серебряного медведя за Странное дело.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый голливудский актер Джерри Стиллер

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