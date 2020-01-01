Умер актер из Друзей и Американского пирога Фред Уиллард
Смерть наступила по естественным причинам
Фред Уиллард/Getty Images
Знаменитый голливудский актер и комик Фред Уиллард ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reported со ссылкой на его агента.
Известно, что смерть Уилларда наступила от естественных причин. Ему было 86 лет.
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Фред Уиллард снялся в более чем 200 фильмах, сериалах и шоу. Самыми известными проектами с его участием стали Друзья, Американский пирог: Свадьба, Американская семейка, Гарольд и Кумар уходят в отрыв, а также ВАЛЛ-И, где он выступил одним из актеров озвучки.
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