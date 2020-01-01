Создатель ужастика про куклу Чаки совершил самоубийство

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Джон Лафия умер в 63 года /facebook.com/jlafia

Популярный американский сценарист и режиссер Джон Лафия, являющийся одним из создателей культового хоррора про куклу-убийцу Чаки, ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает издание Variety.

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Известно, что причиной смерти стало самоубийство. Тело Лафии было обнаружено еще 28-го апреля в его собственном доме в Лос-Анджелесе. "Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки", - прокомментировал инцидент его коллега Дон Манчини.

Стоит отметить, что Джон Лафия был сценаристом первой части хоррора Детские игры, а также именно он придумал фразу "Привет, я Чаки! Поиграем?" и придумал имя небезызвестной кукле. Кроме этого, он стал режиссером второй части.

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