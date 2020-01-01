Умер звезда Властелина Колец Брюс Олпресс
Актеру было 89 лет
Брюс Олпресс/Flickr
Знаменитый новозеландский актер Брюс Олпресс скончался в своем доме в Окленде, находясь в кругу родственников. Ему было 89 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Читай также: Умер создатель культовых Тома и Джерри Джин Дейч
Олпресс был наиболее известен по роли Алдора в популярном фэнтезийном блокбастере Властелин Колец: Две крепости. За свою шестидесятилетнюю карьеру он сыграл во множестве других фильмов и сериалов, включая Пугало и Фортепиано.
Известно, что на развитие карьеры Брюса Олпресса повлияла его мать, которая еще в детстве привела его на школьные постановки.
Ранее сообщалось о том, что в Америке умерла знаменитая актриса Ширли Найт