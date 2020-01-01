Умер создатель культовых Тома и Джерри Джин Дейч

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Джин Дейч ушел из жизни в возрасте 95 лет /Wikipedia

Знаменитый американский мультипликатор, иллюстратор и режиссер Джин Дейч ушел из жизни в Праге в возрасте 95 лет. Об этом сообщает издание Associated Press.

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Известно, что смерть наступила в ночь на 17-ое апреля, однако причины пока не раскрываются. Оскароносный мультипликатор в последнее время жил в своей квартире в Праге.

Стоит отметить, что Джин Дейч является одним из создателей популярного мультсериала Том и Джерри, а также лично срежиссировал его тринадцать эпизодов. Он также работал над анимационными проектами Моряк Папай и Манро, за который в 1961-ом был удостоен премии Оскар.

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