Умер создатель культовых Тома и Джерри Джин Дейч
Мультипликатору было 95 лет
Джин Дейч ушел из жизни в возрасте 95 лет/Wikipedia
Знаменитый американский мультипликатор, иллюстратор и режиссер Джин Дейч ушел из жизни в Праге в возрасте 95 лет. Об этом сообщает издание Associated Press.
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Известно, что смерть наступила в ночь на 17-ое апреля, однако причины пока не раскрываются. Оскароносный мультипликатор в последнее время жил в своей квартире в Праге.
Стоит отметить, что Джин Дейч является одним из создателей популярного мультсериала Том и Джерри, а также лично срежиссировал его тринадцать эпизодов. Он также работал над анимационными проектами Моряк Папай и Манро, за который в 1961-ом был удостоен премии Оскар.
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