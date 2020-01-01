Переключиться на мобильную версию

В Америке умерла знаменитая актриса Ширли Найт

Ей было 83 года
Поделись

Ширли Найт
Ширли Найт
/Getty Images

В среду, 22 апреля, ушла из жизни знаменитая голливудская актриса Ширли Найт. Ей было 83 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Читай также: Умер звезда фильмов Рэмбо и Гладиатор Брайан Деннехи

Отмечается, что последние минуты жизни актриса провела в доме своей дочери Кейтлин Хопкинс, которая также снимается в кино. Он расположен в Сан-Маркосе, Техас, США. Смерть наступила от естественных причин.

Ширли Найт известна по своим ролям в Отчаянных домохозяйках, Лучше не бывает, Если бы стены могли говорить, Люди Дождя, Тьма наверху лестницы и Сладкоголосая птица юности. За два последних она была номинирована на Оскар. Кроме этого, на ее счету есть премии Золотой Глобус и Эмми.

Ранее сообщалось о том, что умер создатель культовых Тома и Джерри Джин Дейч

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Ширли Найт умерла Ширли Найт умерла смерть умерла актриса Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь