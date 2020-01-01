В Америке умерла знаменитая актриса Ширли Найт

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Ширли Найт /Getty Images

В среду, 22 апреля, ушла из жизни знаменитая голливудская актриса Ширли Найт. Ей было 83 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Отмечается, что последние минуты жизни актриса провела в доме своей дочери Кейтлин Хопкинс, которая также снимается в кино. Он расположен в Сан-Маркосе, Техас, США. Смерть наступила от естественных причин.

Ширли Найт известна по своим ролям в Отчаянных домохозяйках, Лучше не бывает, Если бы стены могли говорить, Люди Дождя, Тьма наверху лестницы и Сладкоголосая птица юности. За два последних она была номинирована на Оскар. Кроме этого, на ее счету есть премии Золотой Глобус и Эмми.

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