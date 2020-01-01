Звезда Миллионера из трущоб и Человека-паука Ирфан Кхан умер в больнице

Актеру на момент смерти было 53 года

Поделись







Ирфан Кхан умер в 53 года /Getty Images

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который также сделал карьеру и в Голливуде, внезапно ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает издание Opindia.

Читай также: В Америке умерла знаменитая актриса Ширли Найт

Актер был госпитализирован в больницу в Мумбаи после обнаружения у него инфекции толстой кишки. Он находился в отделении интенсивной терапии, где и скончался. Подробности и точные причины смерти пока не уточняются.

Стоит отметить, что Кхану в 2018-ом поставили диагноз нейроэндокринная опухоль. Он лечился в Лондоне.

На его счету несколько ролей в крупных блокбастерах - Новый Человек-Паук, Миллионер из трущоб, Жизнь Пи, Мир Юрского периода и другие.

Ранее сообщалось о том, что умер звезда Властелина Колец Брюс Олпресс