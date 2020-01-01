Переключиться на мобильную версию

Звезда Миллионера из трущоб и Человека-паука Ирфан Кхан умер в больнице

Актеру на момент смерти было 53 года
Поделись

Ирфан Кхан умер в 53 года
Ирфан Кхан умер в 53 года
/Getty Images

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который также сделал карьеру и в Голливуде, внезапно ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщает издание Opindia.

Читай также: В Америке умерла знаменитая актриса Ширли Найт

Актер был госпитализирован в больницу в Мумбаи после обнаружения у него инфекции толстой кишки. Он находился в отделении интенсивной терапии, где и скончался. Подробности и точные причины смерти пока не уточняются.

Стоит отметить, что Кхану в 2018-ом поставили диагноз нейроэндокринная опухоль. Он лечился в Лондоне.

На его счету несколько ролей в крупных блокбастерах - Новый Человек-Паук, Миллионер из трущоб, Жизнь Пи, Мир Юрского периода и другие.

Ранее сообщалось о том, что умер звезда Властелина Колец Брюс Олпресс

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Ирфан Кхан умер Ирфан Кхан умер смерть ушел из жизни умер актер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь