Хелена Бонем Картер призналась, что ее домогался Харви Вайнштейн

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Хелена Бонем Картер и Харви Вайнштейн /Getty Images

Популярная актриса Хелена Бонем Картер стала гостьей подкаста Speaking on Louis Theroux's Grounded. Во время эфира она рассказала, что к ней тоже домогался скандальный экс-продюсер Харви Вайштейн.

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По словам актрисы, она не знала, что Вайнштейн преследует женщин и насилует их. "Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое "нет", и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо вел себя с некоторыми людьми, в нем не было ни сочувствия, вот что меня беспокоило", - заявила Картер.

"Он буквально положил мне руку на плечо и пытался сделать мне массаж шеи. Я знала, что это не очень хорошо, поэтому я сказала нет и побежала на другую сторону комнаты", - подытожила она.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Хеленой Бонем Картер стала криминальная комедия 8 подруг Оушена.\

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