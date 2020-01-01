Переключиться на мобильную версию

Хелена Бонем Картер призналась, что ее домогался Харви Вайнштейн

Актриса раскрыла подробности сексуальных домогательств продюсера
Поделись

Хелена Бонем Картер и Харви Вайнштейн
Хелена Бонем Картер и Харви Вайнштейн
/Getty Images

Популярная актриса Хелена Бонем Картер стала гостьей подкаста Speaking on Louis Theroux's Grounded. Во время эфира она рассказала, что к ней тоже домогался скандальный экс-продюсер Харви Вайштейн.

Читай также: Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

По словам актрисы, она не знала, что Вайнштейн преследует женщин и насилует их. "Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое "нет", и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо вел себя с некоторыми людьми, в нем не было ни сочувствия, вот что меня беспокоило", - заявила Картер.

"Он буквально положил мне руку на плечо и пытался сделать мне массаж шеи. Я знала, что это не очень хорошо, поэтому я сказала нет и побежала на другую сторону комнаты", - подытожила она.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Хеленой Бонем Картер стала криминальная комедия 8 подруг Оушена.\

Ранее сообщалось о том, что фильм Дау. Дегенерация попал в скандал из-за пыток младенцев из Харькова

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Хелена Бонем Картер Харви Вайнштейн домогательства харрасмент сексуальные домогательства скандал Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь