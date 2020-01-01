Фильм Дау. Дегенерация попал в скандал из-за пыток младенцев из Харькова

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В фильме Дау. Дегенерация снимали сцену реальных пыток над младенцами /facebook.com/yanina.sokolova

В Сети разгорелся крупный скандал из-за фильма Дуа. Дегенерация, снятого российским режиссером Ильей Хржановским. Все дело в том, что в нем присутствуют кадры пыток над младенцами (в том числе и с синдромом Дауна) из харьковского приюта.

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В дело уже вмешался детский омбудсмен Николай Кулеба. На своей страничке в Facebook он призвал Нацполицию расследовать съемки в Харькове.

"В съемках использовали детей из детского дома. В кадрах - младенцы. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь!", - написал он. - "Вероятность этих фактов, а также то, кто позволил использование детей должна расследовать полиция".

Также высказалась о скандале и эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко. "Дети не плачут просто так. Они плачут, когда голодно, больно, пространство вокруг кажется угрожающим, когда страшно. Они уверены, если раздражитель не исчезнет, то они умрут. Это глобальный страх, который помогает человеку выживать и звать на помощь", - сообщила она в большом посте.

К публичной огласке скандальных съемок присоединилась и журналистка Янина Соколова, которая заявила, что все виновные в произошедшем понесут наказание.

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"Нет, на фото не манекен, ребенок настоящий. Да, его никто не спрашивал, хочет ли он пыток... Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке", - написала она, добавив, что ответить за содеянное должны и люди, бравшие участие в творческом процессе, и сотрудники харьковского приюта.

"Фильм снимали в 2011 году. Сейчас ребенку 9 лет. Как моему старшему сыну. И я презираю вас и ваше позорное кино", - резюмировала Соколова.

О ЧЕМ ЖЕ ФИЛЬМ ДАУ. ДЕГЕНЕРАЦИЯ?

Первоначальной идеей Ильи Хржановского была экранизация биографии нобелевского лауреата Льва Ландау. В итоге его заменили на выдуманного персонажа, история которого схожа с самим прообразом. Ленту снимали с 2008-го года (в основном, в Харькове), а статус скандальной она получила практически сразу из-за откровенных сцен секса и насилия. Всего было снято более 700 часов материала, которые будут смонтированы в серию фильмов Дау. Уже вышло 2 - Дегенерация и Наташа, а дополнен цикл будет еще 14 картинами. Кроме этого, в проекте снялись украинские политики и журналисты, среди которых - Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Михаил Бродский, Леонид Черновецкий и Дмитрий Гордон.

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