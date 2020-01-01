Российская актриса Вера Воронкова избила дочь: Известны детали

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Вера Воронкова /facebook.com/voronkova

Популярная российская актриса Вера Воронкова, избила свою 13-летнюю дочь Марию. Как сообщает Telegram-канал MASH, девочка попала в московскую больницу с многочисленными травмами в четверг, 16 апреля.

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Известно, что 55-летняя Воронкова находилась в состоянии алкогольного опьянена. Дочь решила забрать у нее бутылку со спиртным после того, как та употребляла его в течение дня. Однако у актрисы этот поступок вызвал агрессию. Мария позвонила старшему брату Ивану и обратилась за помощью. Он отвез сестру в госпиталь, где ей диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также и ушибы живот и грудной клетки.

Мария, дочь Веры Воронковой /facebook.com/voronkova

Сообщается, что полиция уже начала следствие по делу о домашнем насилии.

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