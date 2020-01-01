"Царило вожделение": Вуди Аллен рассказал о скандальном романе с приемной дочерью

В браке с ней он состоит по сегодняшний день

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Вуди Аллен /Getty Images

Американский кинорежиссер Вуди Аллен наконец-то выпустил свои скандальные мемуары под названием Относительно ничего (Apropos of Nothing), которые многие издательства отказывались публиковать. В них он откровенно рассказал о многих вещах, в том числе и о романе с падчерицей Сун-и Превен.

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Стоит отметить, что Сун-и является дочерью экс-супруги Аллена Мии Фэрроу, с которой он прожил в течение десяти лет. Когда она узнала о романе режиссера с ней, то спровоцировала большой скандал. "Я понимаю шок Мии, ее отвращение, ярость и все остальное… Я не представлял, что мы так друг к другу привяжемся. Знаю, Миа рассказывала всем, что я насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, но Сун тогда было 22 года и наша любовь не была никаким совращением", - заявил постановщик в своей книге.

Вуди Аллен и Сун-и Превен /Getty Images

Кроме этого, он рассказал и о том, как завязались их отношения. "В самом начале отношений, когда нами завладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга… Невероятная молодая женщина; очень умная, в ней много скрытого потенциала", - добавил Вуди Аллен о Сун-и Превен, в браке с которой он состоит с 1997-го года и о сегодняшний день.

Напомним, что последним вышедшим фильмом Вуди Аллена стал Дождливый день в Нью-Йорке 2019-го года.

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