"Нападали и преследовали": Риз Уизерспун шокировала признанием о домогательствах

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Риз Уизерспун /Getty Images

Популярная голливудская актриса Риз Уизерспун попала на обложку издания Vanity Fair, а также дала им откровенное интервью. В нем она призналась, что в подростковом возрасте стала жертвой харасмента.

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"Со мной происходили плохие вещи: на меня нападали и преследовали. Человек, который делал это, не был изолирован от общества", - рассказала актриса. Кроме этого, Уизерспун поведала, что не была готова рассказывать свою историю, однако, по ее словам, журналистка в интервью пыталась ее застыдить за якобы эгоизм, ведь она не рассказала об этих ужасных вещах раньше.

"25 лет назад, когда это случилось со мной, негде было об этом сказать. Это сейчас появились возможности", - подчеркнула звезда.

Напомним, что увидеть Риз Уизерспун можно в новом сериале под названием И повсюду тлеют пожары.

Ранее сообщалось о том, что в Голливуде будут по-новому снимать сцены секса