Появились новые кадры из блокбастера Чудо-Женщина 2 от DC

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Чудо-Женщина: 1984 /Flickr

Журнал Empire опубликовал несколько новых кадров из долгожданного блокбастера Чудо-Женщина: 1984, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с июня на август этого года. Кроме этого, они показали обложку нового номера с главной героиней ленты в исполнении Галь Гадот.

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На снимках супергероиня изображена в новом костюме, а также в объятиях с восставшим из мертвых Стивом Тревором. "Диана эволюционировала. Она намного более зрелая и довольно мудрая. Тем не менее, она очень одинока. Она потеряла всех членов своей команды. И тогда происходит нечто безумное", - рассказала в интервью Галь Гадот.

Напомним, что фильм Чудо-Женщина: 1984 выйдет в украинский прокат 13-го августа.

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