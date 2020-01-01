Первый взгляд: Опубликован эффектный кадр из долгожданного фильма Дюна

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Дюна /Twitter

В Сети появился первый кадр долгожданного фильма Дюна - экранизации одноименного фантастического романа. Его режиссером является Дени Вильнев.

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На снимке изображен актер Тимоти Шаламе, который играет главного героя, парня по имени Пол. По сюжету, он - наследник могущественного семейства, получивший контроль над планетой Арракис. На ней обитают песчаные черви, а также там хранится важнейшее вещество во Вселенной под названием спайс.

Дюна /Twitter

Также Vanity Fair представили официальный логотип ленты.

Логотип фильма Дюна /Twitter

Фильм Дюна выйдет в прокат 17 декабря 2020 года.

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