Первый взгляд: Опубликован эффектный кадр из долгожданного фильма Дюна
С Тимоти Шаламе
Дюна/Twitter
В Сети появился первый кадр долгожданного фильма Дюна - экранизации одноименного фантастического романа. Его режиссером является Дени Вильнев.
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На снимке изображен актер Тимоти Шаламе, который играет главного героя, парня по имени Пол. По сюжету, он - наследник могущественного семейства, получивший контроль над планетой Арракис. На ней обитают песчаные черви, а также там хранится важнейшее вещество во Вселенной под названием спайс.
Дюна/Twitter
Также Vanity Fair представили официальный логотип ленты.
Логотип фильма Дюна/Twitter
Фильм Дюна выйдет в прокат 17 декабря 2020 года.
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