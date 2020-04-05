Звезда Фантастических Тварей Эзра Миллер напал на фанатку: Видео попало в Сеть

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Эзра Миллер /Getty Images

Голливудский актер Эзра Миллер, известный по ролям в фильмах Фантастические Твари и Лига Справедливости, набросился на девушку, которая оказалась его фанаткой. Инцидент сняли на видео и опубликовали в Twitter.

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Как сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники, Эзра был 1-го апреля в баре, который находится в центре Рейкьявика. Группа фанатов стала приставать к актеру, а одна из девушек вызвала его на шуточный поединок. Тогда Миллер разозлился, схватил ее за горло и повалил на землю. В результате его вывели из заведения.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Человек, снявший произошедшее на видео, прокомментировал, что перед нападением актер демонстрировал шрамы после прошлых стычек. Представители актера пока не комментируют ситуацию, однако ролик уже набрал популярность в Сети, а некоторые фанаты даже стали требовать заменить актера в роли Флэша.

Напомним, что в последний раз Эзру Миллера можно было увидеть в фильме Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда, который вышел в 2018-ом.

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