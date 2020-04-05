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Звезда Фантастических Тварей Эзра Миллер напал на фанатку: Видео попало в Сеть

Девушка вызвала его на шуточный поединок
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Эзра Миллер
Эзра Миллер
/Getty Images

Голливудский актер Эзра Миллер, известный по ролям в фильмах Фантастические Твари и Лига Справедливости, набросился на девушку, которая оказалась его фанаткой. Инцидент сняли на видео и опубликовали в Twitter.

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Как сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники, Эзра был 1-го апреля в баре, который находится в центре Рейкьявика. Группа фанатов стала приставать к актеру, а одна из девушек вызвала его на шуточный поединок. Тогда Миллер разозлился, схватил ее за горло и повалил на землю. В результате его вывели из заведения.

Человек, снявший произошедшее на видео, прокомментировал, что перед нападением актер демонстрировал шрамы после прошлых стычек. Представители актера пока не комментируют ситуацию, однако ролик уже набрал популярность в Сети, а некоторые фанаты даже стали требовать заменить актера в роли Флэша.

Напомним, что в последний раз Эзру Миллера можно было увидеть в фильме Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда, который вышел в 2018-ом.

Ранее сообщалось о том, что рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы

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Эзра Миллер скандал напал на фанатку напал на девушку Фантастические твари Лига справедливости Все теги
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