"Устроил конфликт": Звезда сериала Кадетство избил приехавшего к нему врача

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Кирилл Емельянов напал на врача скорой помощи /Кадр из сериала Кадетство

Звезда сериала Кадетство актер Кирилл Емельянов оказался в центре скандала - его задержала полиция за то, что он избил одного из медработников, прибывших к нему. Об этом сообщает издание ТАСС.

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Известно, что Емельянов 18-го марта находился в бессознательном состоянии, а когда врачи скорой привели его в чувства, он устроил конфликт, ругаясь нецензурной бранью, после чего ударил одного из них. "Когда на место приехали правоохранители, Емельянов оскорбил и их. Актера отвезли в отделение полиции", - утверждается в официальном сообщении.

Фельдшер скорой помощи получил травму в результате избиения и написал на Кирилла Емельянова заявление в правоохранительные органы.

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