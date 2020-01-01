"Много выпивал": Гарри Поттер довел Дэниэла Рэдклиффа до алкоголизма

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Дэниэл Рэдклифф /Getty Images

Британский актер Дэниэл Рэдклифф дал интервью на передаче Desert Island Discs, где признался, что имел пагубное пристрастие к алкогольным напиткам во время съемок в серии Гарри Поттер. Это, по его словам, было из-за того, что ему тяжело было справиться с популярностью.

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Рэдклифф отметил, что люди постоянно акцентировали свое внимание на том, что он играет юного волшебника. Именно поэтому в попытках совладать с ситуацией он стал злоупотреблять спиртными напитками. "Когда я оказывался в баре и выпивал, то неожиданно замечал интерес со стороны окружающих, ведь там сидел не просто пьяный парень. Все превращалось в: "О, Гарри Поттер напивается!", - подчеркнул актер.

"Я много выпивал под финал Гарри Поттера и некоторое время после окончания съемок. Это был страх - частично из-за непонимания, что будет дальше. Я чувствовал себя недостаточно комфортно, чтобы оставаться трезвым", - признался Рэдклифф.

Стоит отметить, что избавиться от алкоголизма актеру помогли родные и друзья.

Ранее сообщалось о том, что у звезды Гарри Поттера обнаружили рак третьей стадии