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Бен Аффлек /Getty Images

Голливудский актер Бен Аффлек, исполнявший роль Бэтмена в киновселенной DC еще до Роберта Паттинсона, дал откровенное интервью для The New York Times. В нем он признался, что алкоголизм, с которым он борется уже много лет, губительно повлиял на его личную жизнь и карьеру.

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Так, по словам Аффлека, именно его пагубная зависимость стала причиной отказала от супергеройской роли. "Я показал кое-кому сценарий Бэтмена. Они сказали: Думаю, сценарий хороший. Я также думаю, что ты сопьешься до смерти, если вновь пройдешь через все это", - признался актер, подчеркнув, что ему тяжело дались съемки в Лиге Справедливости.

Кроме этого, он поведал, что ему стыдно перед своими детьми, а также сожалеет о том, что алкоголь стал виной развода с Дженнифер Гарнер. Он отметил, что в 2015-16-ом их брак распадался, а сам он стал злоупотреблять спиртным еще больше.

Напомним, что уже 7-го мая в украинский прокат выходит фильм Вне Игры, в котором Бен Аффлек сыграл главную роль. Эта история расскажет о школьном баскетбольном тренере, который также борется с алкоголизмом.

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