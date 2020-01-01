У звезды Гарри Поттера обнаружили рак третьей стадии

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Джули Уолтерс /Getty Images

Популярная британская актриса Джули Уолтерс, известная по роли Молли Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, страдает о рака третьей стадии. Об этом сообщает BBC.

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Известно, что о своем недуге Уолтерс узнала еще 18 месяцев назад, однако подумала, что врачи допустили ошибку. Позднее рак распространился на лимфатические узлы, а у нее диагностировали две опухоли в толстой кишке.

Обратиться к врачам актрису, по ее же словам, заставило то, что у нее начались расстройства и дискомфорт в желудке, изжога, а также рвота и сильные боли. Джули Уолтерс заявила, что фильм Таинственный сад, который выйдет в 2020-ом, вполне может стать последним для ее карьеры.

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