"Очень напугана": У звезды Беверли-Хиллз 90210 обнаружили четвертую стадию рака

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Шэннен Доэрти /Getty Images

Популярная американская актриса Шэннен Доэрти, известная по сериалам Зачарованные и Беверли-Хиллз 90210, приняла участие в шоу Good Morning America, в котором призналась, что у нее диагностировали рак четвертой стадии. Стоит отметить, что пять лет назад актриса уже поборола заболевание молочной железы.

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Актриса призналась, что решила самостоятельно раскрыть эту новость, потому что о ее болезни в скором времени все равно бы узнали. "Я словно окаменела. Я очень напугана. Но больше всего мне страшно было сообщить эту новость моей маме и мужу. Моя мама - очень сильная и мужественная. Мой муж тоже, но я волнуюсь за него. Я решила сама все рассказать, чтобы люди услышали это от меня, чтобы не было ошибок и лжи", - заявила Доэрти.

В своей речи она также вспомнила своего коллегу Люка Перри, жизнь которого оборвалась в 2019-ом из-за сердечного приступа. "Так странно, что мне снова установили этот диагноз, а кто-то ушел из жизни раньше меня, будучи абсолютно здоровым. И наименьшее, что я могу сделать в память о нем (Люке Перри – прим. ред), это прийти на это шоу. Я хочу показать, что даже с четвертой стадией люди могут жить и работать. Наша жизнь не заканчивается с подобным диагнозом", - подчеркнула со слезами на глазах актриса.

Напомним, что в 2019-ом году Шэннен Доэрти вернулась на экраны в перезапуске культового сериала Беверли-Хиллз 90210, где вместе с ней снялись все актеры из оригинала, кроме Люка Перри, которого не стало в том же году.

Ранее сообщалось о том, что FOX закрыли новый Беверли-Хиллз 90210