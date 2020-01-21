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"Трудный период": Оззи Осборн признался, что страдает от серьезной болезни

Рок-легенда борется с болезнью Паркинсона
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Оззи Осборн
Оззи Осборн
/getty Images

Легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн, который совсем недавно активно возобновил свое творчество, в интервью для ABC признался, что страдает от болезни Паркинсона. Такой диагноз ему был поставлен в феврале 2019-го.

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"Это был ужасно трудный период для нас всех. Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе", - заявил музыкант. Его супруга Шерон добавила, что у него Паркинсон 2-го типа, который поражает определенные нервы, но не является смертным приговором.

В данный момент Осборну пришлось отложить свои гастроли и проводить время дома, принимая препараты после лечения в США и за рубежом.

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