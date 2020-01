"Трудный период": Оззи Осборн признался, что страдает от серьезной болезни

Легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн, который совсем недавно активно возобновил свое творчество, в интервью для ABC признался, что страдает от болезни Паркинсона. Такой диагноз ему был поставлен в феврале 2019-го.

"Это был ужасно трудный период для нас всех. Перед Новым годом я дал последний концерт. Потом я неудачно упал. Пришлось делать операцию на шее, что отразилось на нервной системе", - заявил музыкант. Его супруга Шерон добавила, что у него Паркинсон 2-го типа, который поражает определенные нервы, но не является смертным приговором.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY