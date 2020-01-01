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Оззи Озборн и Элтон Джон покорили YouTube совместным треком

Музыканты выпустили песню Ordinary Man
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Оззи Озборн и Элтон Джон
Оззи Озборн и Элтон Джон
/Getty Images

Двое легендарных британских музыкантов Оззи Озборн и Элтон Джон, которые являются близкими друзьями, неожиданно для всех поклонников представили новую совместную композицию. Работа получила название Ordinary Man.

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Свежая лирическая баллада записана в привычном для артистов звучании, а также ее положительно оценили слушатели. Стоит отметить, что она войдет в новый одноименный альбом Озборна, который станет первым за десять лет.

За несколько часов трек Оззи Озборна и Элтона Джона под названием Ordinary Man послушали 185 тысяч раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Элтон Джон рассказал о сумасшествии Майкла Джексона

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