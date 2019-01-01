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Продолжения не будет: FOX закрыли новый Беверли-Хиллз 90210

Перезапуск сериала ограничится одним сезоном
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Беверли-Хиллз 90210
Беверли-Хиллз 90210
/Flickr

Возвращение культового сериала Беверли-Хиллз 90210 с актерами из оригинала стало одним из главных событий 2019-го года. Но, несмотря на планы создать несколько сезонов шоу, канал FOX закрыл проект после первого сезона.

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Об этом сообщило издание THR, отмечая, что проект не вызвал ожидаемой положительной реакции у зрителей. "Для нас было честью воссоединить актерский состав оригинального сериала в таком необычном проекте, как БХ90210", - заявили представители телекомпании, поблагодорив всех, кто участвовал в ребуте.

Ранее сообщалось о том, что песня украинца стала саундтреком к новому Беверли-Хиллз 90210

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Беверли Хиллз 90210 отменили сериал закрыли сериал сериалы FOX Все теги
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