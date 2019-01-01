Зрители назвали главный сериал 1990-ых

Поделись







Лучшие сериалы 90-ых по версии зрителей /Flickr

Не так давно на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes был проведен опрос среди зрителей, в ходе которого составили рейтинг ТОП-20 лучших сериалов 2000-ых. Теперь же подобным образом смогли выяснить, какие телешоу считают лучшими на десятилетие раньше.

Читай также: Зрители назвали главный сериал 2000-ых

Первое место с 64% голосов занял культовый ситком Друзья, который, кстати говоря, в этом году отметит свой 25-летний юбилей. За ним следует Сайнфелд (51%), а завершают тройку лидеров Секретные Материалы с 50%.

Список лучших телесериалов 1990-ых продолжили Скорая помощь, Баффи - истребительница вампиров, Беверли-Хиллз 90210, Симпсоны, Фрейзер, Женаты с детьми, Все любят Рэймонда, Принц из Беверли-Хиллз, Большой ремонт, Розанна, Элли МакБилл, Суботним вечером в прямом эфире, Полный дом, Спасатели Малибу, Южный Парк, Уилл и Грейс, а также Звездный Путь: Следующее поколение.

Ранее сообщалось о том, что песня украинца стала саундтреком к новому Беверли-Хиллз 90210