Зрители назвали главный сериал 2000-ых

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Лучшие сериалы по версии зрителей /Flickr

На сайте-агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes был проведен опрос среди зрителей, в ходе которого выяснили, какие сериалы люди считают лучшими в 2000-ых годах. В итоге был создан рейтинг ТОП-20 лучших, где на первом месте оказался сериал Во Все Тяжкие с 61% голосов. Второе и третье место заняли Офис (47%) и Клан Сопрано (45%).

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Продолжили список лучших телешоу, вышедших в 2000-ых, такие проекты, как Остаться в живых, Американский идол, 24 часа, Безумцы, Секс в большом городе, Как я встретил вашу маму, Западное крыло, Студия 30, Анатомия страсти, Декстер, CSI: Место преступления, Ежедневное шоу, Отчаянные домохозяйки, Доктор Хаус, Задержка в развитии, Суботним вечером в прямом эфери и Гриффины.

Ранее сообщалось о том, что вышел промо-ролик продолжения Во Все Тяжкие