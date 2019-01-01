Путь Джесси Пинкмана: Вышел промо-ролик продолжения Во Все Тяжкие

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Путь: Во Все Тяжкие /Flickr

Полнометражное продолжение культового сериала Во Все Тяжкие, которое называется Путь: Во Все Тяжкие, выйдет уже этой осенью на стриминговой платформе Netflix. Теперь же студия выпустила специальный промо-ролик к фильму, где показан весь путь Джесси Пинкмана от самого начала до финального побега в пятом сезоне сериала.

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Лента расскажет о самом Джесси, а точнее - о том, как сложилась его жизнь. Он прятался от преследователей, от полиции и от своего прошлого, решая, каким же все-таки будет его будущее. В своей роли вернулся актер Аарон Пол.

Путь: Во Все Тяжкие выйдет на Netflix 11-го ноября.

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